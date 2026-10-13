В Лондоне руководители J7 — объединения крупных еврейских общин семи стран — провели многодневный саммит по противодействию антисемитизму. Во время встречи с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом они предложили создать международную министерскую рабочую группу по противодействию антисемитизму, а министр согласился провести ее первое заседание, сообщает Jerusalem Post.

Предложение международной группы

В J7 входят еврейские организации из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Австралии и Аргентины. Коалиция была создана для координации подходов к безопасности, образованию, технологической политике и другим мерам противодействия антисемитизму.

Участники переговоров с Милибэндом обсудили рост числа антисемитских инцидентов, распространение ненависти в интернете, а также угрозы со стороны иранского режима и его прокси. J7 также выразила обеспокоенность решениями и риторикой британского правительства в отношении Израиля, заявив об их негативном влиянии на еврейские общины.

Милибэнд заявил, что антисемитизму нет места в обществе, а еврейские общины должны жить свободно и безопасно. По его словам, рост антисемитских инцидентов в ряде стран требует скоординированного международного ответа. Исполнительный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт также заявил о необходимости противодействовать онлайн-антисемитизму, который, по его словам, усиливают искусственный интеллект и социальные сети.

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Визит в Ирландию

После Лондона делегация J7 отправилась в Дублин, где собралась в парке Герцога в знак солидарности с местной еврейской общиной. Председатель Еврейского представительного совета Ирландии Морис Коэн сообщил, что община насчитывает около 2200 человек и в период с июля 2025 года по январь 2026 года зафиксировала 143 антисемитских инцидента.

Коэн призвал к практическим мерам безопасности, политическому лидерству и последовательному признанию неприемлемости антисемитизма. Представители J7 встретились с премьер-министром Ирландии Микелом Мартином и генеральным секретарем Министерства иностранных дел и торговли Джо Хэкеттом. Организация призвала правительство Ирландии обеспечить отдельное финансирование безопасности еврейских общественных и образовательных учреждений и последовательно применять законодательство о преступлениях на почве ненависти.

Согласно последнему ежегодному отчету J7, 2025 год стал самым смертоносным для евреев, живущих за пределами Израиля, с 1994 года. В отчете также отмечен рост числа антисемитских инцидентов в Великобритании.

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