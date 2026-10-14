48% поляков поддержали возвращение обязательного призыва — RMF24

В Польше 48% опрошенных поддерживают возвращение обязательной военной службы, призыв на которую был приостановлен в 2009 году. В то же время 38% респондентов выступили за сохранение полностью профессиональной армии, а 16% не определились со своей позицией. Об этом свидетельствует опрос Opinia24 для RMF24.

Молодежь в основном против призыва

Наибольшие возражения против возобновления призыва высказали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет: 53% представителей этой группы не поддерживают такую идею. Против обязательной службы также высказались 44% опрошенных со средним образованием и 45% людей с высшим образованием.

Среди избирателей «Гражданской коалиции» за сохранение нынешней модели профессиональной армии выступили 47% респондентов. Авторы материала отмечают, что дискуссия о возможном возвращении призыва усилилась на фоне международной напряженности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кого, по мнению респондентов, должен охватить призыв

Мнения опрошенных разошлись относительно круга лиц, которых должен охватить призыв. Обязанность для мужчин и женщин поддержали 22% респондентов, еще 24% считают, что служба должна касаться только мужчин.

Обязательную военную службу в Польше приостановили в 2009 году. Последний призыв состоялся в 2008 году, а последнее зачисление на службу — в декабре того же года. С тех пор польская армия опирается на профессиональных военнослужащих и добровольцев. Опрос провели 5–7 октября среди 1001 жителя Польши в возрасте от 18 лет с помощью телефонных и онлайн-интервью.

Читай нас в