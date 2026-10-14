48 proc. Polaków poparło powrót obowiązkowego poboru — RMF24

W Polsce 48% ankietowanych popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, której pobór zawieszono w 2009 roku. Jednocześnie 38% respondentów opowiedziało się za utrzymaniem w pełni zawodowej armii, a 16% nie miało sprecyzowanego stanowiska. Wynika to z badania Opinia24 dla RMF24.

Młodzi są w większości przeciw poborowi

Najwięcej zastrzeżeń wobec przywrócenia poboru wyrazili respondenci w wieku od 18 do 24 lat: 53% przedstawicieli tej grupy nie popiera takiego pomysłu. Przeciw obowiązkowej służbie opowiedziało się również 44% ankietowanych ze średnim wykształceniem oraz 45% osób z wyższym wykształceniem.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej za utrzymaniem obecnego modelu zawodowej armii opowiedziało się 47% respondentów. Autorzy materiału zauważają, że dyskusja o możliwym powrocie poboru nasiliła się w związku z napięciami międzynarodowymi.

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Kogo, zdaniem respondentów, powinien objąć pobór

Opinie ankietowanych różniły się w kwestii kręgu osób, które powinien objąć pobór. Obowiązek wobec mężczyzn i kobiet poparło 22% respondentów, a kolejne 24% uważa, że służba powinna dotyczyć wyłącznie mężczyzn.

Obowiązkową służbę wojskową w Polsce zawieszono w 2009 roku. Ostatni pobór odbył się w 2008 roku, a ostatnie wcielenie do służby nastąpiło w grudniu tego samego roku. Od tego czasu polska armia opiera się na zawodowych żołnierzach i ochotnikach. Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października wśród 1001 mieszkańców Polski w wieku od 18 lat, za pomocą wywiadów telefonicznych i internetowych.

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