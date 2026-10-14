Власти Афганистана приостановили FM-вещание BBC — Dawn
Власти Афганистана приостановили FM-вещание BBC по всей стране. Об этом сообщил британский вещатель, передает Dawn. В BBC заявили, что работают с афганскими властями над урегулированием ситуации, поскольку миллионы жителей страны полагаются на BBC как на источник новостей и информации.
Позиция афганских властей
Представитель министерства информации и культуры правительства Талибана Хубиб Гуфран заявил, что деятельность BBC временно приостановили из-за повторных нарушений. Он не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.
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Вещание через другие платформы
В BBC World Service сообщили, что после потери местных FM-частот продолжают трансляцию программ на пушту, дари и английском языке. Аудитория в Афганистане может слушать их на коротких и средних волнах, а также смотреть через спутниковое телевидение и пользоваться цифровыми платформами в интернете.
Dawn отмечает, что прекращение FM-трансляций BBC произошло на фоне усиления медийной цензуры со стороны правительства Талибана.