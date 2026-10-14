Видео: Зеленский прибыл в Великобританию и встретится с королём

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей делегацией 14 октября 2026 года прибыл с официальным визитом в Великобританию.

По словам главы государства, в программе визита запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III, а также переговоры с премьер-министром Энди Бернемом. Основной темой встреч станет широкий спектр вопросов безопасности, а также подготовка решений, направленных на укрепление оборонного потенциала Украины.

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Владимир Зеленский выразил благодарность королю Чарльзу III, главе правительства и всей Великобритании за последовательную поддержку.

Источники: соцсеть президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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