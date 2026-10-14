Відео: Зеленський прибув до Британії та зустрінеться з королем

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Президент України Володимир Зеленський разом із командою 14 жовтня 2026 року прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

За словами глави держави, у програмі візиту запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ, а також переговори з Премʼєр-міністром Енді Бернемом. Основною темою зустрічей стане широкий спектр безпекових питань, а також підготовка рішень, спрямованих на посилення оборонних спроможностей України.

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Володимир Зеленський висловив вдячність Королю Чарльзу ІІІ, очільнику уряду та всій Британії за послідовну підтримку.

Джерела: соцмережа Х Президента України Володимира Зеленського.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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