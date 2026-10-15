В Нигерии годовая инфляция в сентябре замедлилась до 14,63% против 15,39% в августе. Это продолжило тенденцию к снижению темпов роста потребительских цен: в июле показатель составлял 15,43%, сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны.

Цены на продукты

Годовая продовольственная инфляция в сентябре составила 19,59%. Это немного больше августовских 19,57%, однако ниже показателя сентября 2025 года, когда он равнялся 20,16%. Издание отмечает, что расходы на продукты питания занимают значительную долю бюджетов домохозяйств, прежде всего с более низкими доходами.

Базовая инфляция, не учитывающая нестабильные цены на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители, снизилась до 12,95% в годовом выражении. В августе она составляла 13,29%, а в сентябре 2025 года — 22,11%.

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Разница между городами и сельской местностью

В городских районах годовая инфляция в сентябре составила 15,64% — против 20,63% за соответствующий месяц 2025 года. В сельской местности показатель был ниже: 12,46% против 21,06% годом ранее.

Несмотря на замедление инфляции, страна по-прежнему сталкивается с кризисом стоимости жизни на фоне высоких цен на продовольствие и энергию. По данным издания, на уровень жизни повлияли экономические реформы действующей администрации, в частности отмена топливных субсидий, девальвация найры и жёсткая монетарная политика.

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