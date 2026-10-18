В Литве после объявления воздушной тревоги проверяют сообщения о возможном падении беспилотника в Пасвалиском районе. Местные жители отправили около 50 сообщений, а в деревне Юоджёнис, по предварительным данным, обнаружили обломки. Литовские военные предполагают, что объект мог залететь со стороны Польши, однако его происхождение и дальнейший маршрут пока не установлены.

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, который, вероятно, мог быть беспилотником. Правоохранители проверяют сообщения о возможном взрыве и падении дрона в Пасвалиском районе. Местные жители сообщили о вероятном инциденте, и на место выехала полиция.

По словам руководителя центра Вилмантаса Виткаускаса, правоохранители получили около 50 сообщений от жителей. В настоящее время информация проверяется, а полицейские осматривают территорию, где мог упасть объект. «Подтверждения падения беспилотника у нас пока нет. Поступило около 50 сообщений от жителей. В настоящее время информация уточняется», — заявил Виткаускас.

По предварительным данным, обломки обнаружили в селе Юоджонис в Пасвалишском районе. В то же время литовские власти пока не подтвердили, что они принадлежат именно тому беспилотнику, за которым следили военные.

Объект могли заметить на пути в Латвию

По информации Вооруженных сил Литвы, неизвестный объект мог войти в воздушное пространство страны со стороны Польши. Впоследствии его отслеживали в направлении Латвии, но дальнейший маршрут точно неизвестен. «Что касается самого объекта, у нас пока нет информации, покинул ли он воздушное пространство или был нейтрализован. Объект отслеживали в направлении Латвии, однако точных данных пока нет», — сообщил Виткаускас.

Утром в воскресенье, 18 октября, в Литве объявили наивысший, «красный», уровень воздушной опасности для жителей Паневежишского и Шяуляйского уездов. Позже тревогу отменили. Предупреждение о возможной воздушной угрозе утром объявили и в Латвии. Оно касалось южной части Бауского, Айзкраукльского и Огрского самоуправлений.

Истребители не смогли распознать объект

Министр обороны Литвы Робертас Каунас объяснил, почему военные не сбили неизвестный объект. По его словам, радары фиксировали его движение, однако пилоты истребителей не смогли увидеть цель и определить, что именно летит в небе.

Причиной стали сложные погодные условия — туман и облачность. В мирное время для принятия решения об уничтожении воздушного объекта необходимо визуально его идентифицировать, пояснил министр. «Объект вошел в воздушное пространство Литвы, за ним велось наблюдение. К сожалению, из-за сложных погодных условий пилоты истребителей не смогли определить, что именно летит и какую угрозу представляет этот объект», — сказал Каунас.

По словам министра, район Биржай, где объект был зафиксирован в последний раз, планируется обследовать. Власти также не исключают, что он мог продолжить движение в сторону Латвии, но подтверждений этой версии пока нет. Каунас добавил, что объект фиксировали как наземные радары Литвы, так и радары истребителей. Однако из-за плохой видимости пилоты не смогли распознать его визуально, поэтому решение о сбивании не принималось.

Аэропорты возобновили работу

На фоне воздушной угрозы временные ограничения повлияли и на работу авиации. По данным Национального центра управления кризисными ситуациями, полеты в Каунасском и Шяуляйском аэропортах возобновились.

Полиция продолжает проверять сообщения жителей и обследовать территорию Пасвалиского района. Происхождение объекта, его точный маршрут и то, был ли он нейтрализован, пока остаются неизвестными. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями страны.

Литва предложила Польше совместно расследовать инцидент с обнаружением обломков неустановленного объекта вблизи села Йоданцы. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что, по предварительным данным, объект вошёл в воздушное пространство страны с территории Польши и, вероятно, был дроном.

В воскресенье утром, 18 октября 2026 года, Литва объявила красную воздушную тревогу в центральной и северной частях страны. Жителям территорий, на которые распространялось предупреждение, приказали укрыться в убежищах, сообщает RMF24.

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