У Литві оголошували повітряну тривогу, виявили уламки ймовірного дрона

У Литві після оголошення повітряної тривоги перевіряють повідомлення про можливе падіння безпілотника в Пасваліському районі. Місцеві жителі надіслали близько 50 повідомлень, а в селі Юоджьоніс, за попередніми даними, знайшли уламки. Литовські військові припускають, що об’єкт міг залетіти з боку Польщі, однак його походження та подальший маршрут поки не встановили.

У Литві оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, який, імовірно, міг бути безпілотником. Правоохоронці перевіряють повідомлення про можливий вибух і падіння дрона в Пасваліському районі. Місцеві жителі повідомили про ймовірний інцидент, а на місце виїхала поліція.

За словами керівника центру Вілмантаса Віткаускаса, правоохоронці отримали близько 50 повідомлень від мешканців. Наразі інформацію перевіряють, а поліцейські оглядають територію, де міг упасти об’єкт. «Підтвердження падіння безпілотника у нас поки що немає. Отримано близько 50 повідомлень від мешканців. Наразі інформація уточнюється», — заявив Віткаускас.

За попередніми даними, уламки виявили в селі Юоджьоніс у Пасваліському районі. Водночас литовська влада поки не підтвердила, що вони належать саме безпілотнику, який відстежували військові.

Об’єкт могли помітити на шляху до Латвії

За інформацією Збройних сил Литви, невідомий об’єкт міг увійти в повітряний простір країни з боку Польщі. Згодом його відстежували в напрямку Латвії, але подальший маршрут достеменно невідомий. «Щодо самого об'єкта, у нас поки що немає інформації, чи він залишив повітряний простір, чи був нейтралізований. Об'єкт відстежували у напрямку Латвії, однак точних даних поки немає», — повідомив Віткаускас.

Уранці в неділю, 18 жовтня, у Литві оголосили найвищий, «червоний», рівень повітряної небезпеки для мешканців Паневежиського та Шяуляйського повітів. Пізніше тривогу скасували. Попередження про можливу повітряну загрозу вранці оголосили й у Латвії. Воно стосувалося південної частини Бауського, Айзкраукльського та Огрського самоврядувань.

Винищувачі не змогли розпізнати об’єкт

Міністр оборони Литви Робертас Каунас пояснив, чому військові не збили невідомий об’єкт. За його словами, радари фіксували його рух, однак пілоти винищувачів не змогли побачити ціль і визначити, що саме летить у небі.

Причиною стали складні погодні умови — туман і хмарність. У мирний час для рішення про знищення повітряного об’єкта необхідно візуально його ідентифікувати, пояснив міністр. «Об'єкт увійшов у повітряний простір Литви, за ним велося спостереження. На жаль, через складні погодні умови пілоти винищувачів не змогли визначити, що саме летить і який рівень загрози становить цей об'єкт», — сказав Каунас.

За словами міністра, район Біржай, де об’єкт востаннє зафіксували, планують обстежити. Влада також не виключає, що він міг продовжити рух у бік Латвії, але підтверджень цієї версії поки немає. Каунас додав, що об’єкт фіксували як наземні радари Литви, так і радари винищувачів. Однак через погану видимість пілоти не змогли розпізнати його візуально, тому рішення про знищення не ухвалювали.

Аеропорти відновили роботу

На тлі повітряної загрози тимчасові обмеження вплинули й на роботу авіації. За даними Національного центру управління кризовими ситуаціями, польоти в Каунаському та Шяуляйському аеропортах відновили.

Поліція продовжує перевіряти повідомлення мешканців і обстежувати територію Пасваліського району. Походження об’єкта, його точний маршрут і те, чи був він нейтралізований, поки залишаються невідомими. Про це повідомляє литовський мовник LRT із посиланням на Національний центр управління кризовими ситуаціями країни.

Литва запропонувала Польщі спільно розслідувати інцидент із виявленням уламків невстановленого об’єкта поблизу села Йоданці. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що за попередніми даними об’єкт увійшов у повітряний простір країни з території Польщі та, ймовірно, був дроном.

У неділю вранці, 18 жовтня 2026 року, Литва оголосила червону повітряну тривогу в центральній і північній частинах країни. Мешканцям територій, яких стосувалося попередження, наказали перейти до укриттів, повідомляє RMF24.

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