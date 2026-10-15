Inflacja w Nigerii spowolniła do 14,63% we wrześniu — Premium Times Nigeria

W Nigerii roczna inflacja spowolniła we wrześniu do 14,63%, wobec 15,39% w sierpniu. Była to kontynuacja trendu spadku tempa wzrostu cen konsumpcyjnych: w lipcu wskaźnik wynosił 15,43%, informuje Premium Times Nigeria, powołując się na dane krajowego Biura Statystyki.

Ceny żywności

Roczna inflacja żywnościowa wyniosła we wrześniu 19,59%. Było to nieznacznie więcej niż 19,57% w sierpniu, ale mniej niż we wrześniu 2025 roku, gdy wynosiła 20,16%. Publikacja zauważa, że wydatki na żywność stanowią znaczną część budżetów gospodarstw domowych, zwłaszcza tych o niższych dochodach.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia niestabilnych cen produktów rolnych i nośników energii, spadła do 12,95% w ujęciu rocznym. W sierpniu wynosiła 13,29%, a we wrześniu 2025 roku — 22,11%.

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Różnica między miastami a obszarami wiejskimi

Na obszarach miejskich roczna inflacja wyniosła we wrześniu 15,64%, wobec 20,63% w odpowiadającym miesiącu 2025 roku. Na obszarach wiejskich wskaźnik był niższy: 12,46% wobec 21,06% rok wcześniej.

Mimo spowolnienia inflacji kraj nadal mierzy się z kryzysem kosztów życia w warunkach wysokich cen żywności i energii. Według publikacji na poziom życia wpłynęły reformy gospodarcze obecnej administracji, w tym zniesienie subsydiów na paliwa, dewaluacja nairy oraz restrykcyjna polityka monetarna.

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