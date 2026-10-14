Władze Afganistanu zawiesiły nadawanie BBC w paśmie FM w całym kraju. Poinformował o tym brytyjski nadawca, podaje Dawn. BBC oświadczyło, że współpracuje z władzami afgańskimi nad rozwiązaniem sytuacji, ponieważ miliony mieszkańców kraju polegają na BBC jako źródle wiadomości i informacji.

Stanowisko władz afgańskich

Rzecznik ministerstwa informacji i kultury rządu Talibów, Hubib Gufran, oświadczył, że działalność BBC została tymczasowo zawieszona z powodu powtarzających się naruszeń. Nie sprecyzował, o jakie naruszenia chodzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nadawanie za pośrednictwem innych platform

BBC World Service poinformowało, że po utracie lokalnych częstotliwości FM nadal nadaje programy w językach paszto, dari i angielskim. Odbiorcy w Afganistanie mogą ich słuchać na falach krótkich i średnich, a także oglądać je za pośrednictwem telewizji satelitarnej i korzystać z platform cyfrowych w internecie.

Dawn zauważa, że wstrzymanie transmisji BBC w paśmie FM nastąpiło w związku z nasileniem cenzury mediów przez rząd Talibów.

Czytaj nas na