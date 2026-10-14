Władze Afganistanu zawiesiły nadawanie BBC w paśmie FM — Dawn
Władze Afganistanu zawiesiły nadawanie BBC w paśmie FM w całym kraju. Poinformował o tym brytyjski nadawca, podaje Dawn. BBC oświadczyło, że współpracuje z władzami afgańskimi nad rozwiązaniem sytuacji, ponieważ miliony mieszkańców kraju polegają na BBC jako źródle wiadomości i informacji.
Stanowisko władz afgańskich
Rzecznik ministerstwa informacji i kultury rządu Talibów, Hubib Gufran, oświadczył, że działalność BBC została tymczasowo zawieszona z powodu powtarzających się naruszeń. Nie sprecyzował, o jakie naruszenia chodzi.
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Nadawanie za pośrednictwem innych platform
BBC World Service poinformowało, że po utracie lokalnych częstotliwości FM nadal nadaje programy w językach paszto, dari i angielskim. Odbiorcy w Afganistanie mogą ich słuchać na falach krótkich i średnich, a także oglądać je za pośrednictwem telewizji satelitarnej i korzystać z platform cyfrowych w internecie.
Dawn zauważa, że wstrzymanie transmisji BBC w paśmie FM nastąpiło w związku z nasileniem cenzury mediów przez rząd Talibów.