Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что решение премьер-министра Тарика Рахмана не участвовать в саммите БРИКС, который принимала Индия, нанесло ущерб национальным интересам страны. По ее словам, участие во встрече могло открыть для Бангладеш новые возможности.

Оценка решения

В интервью PTI, о котором сообщает The Hindu, Хасина назвала решение незрелым и заявила, что оно было глубоко прискорбным. Она предупредила, что внешняя политика, определяемая личными реакциями или краткосрочными политическими расчетами, по своей природе контрпродуктивна.

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Упущенная возможность

По мнению экс-премьера, участие в саммите влиятельного объединения могло создать возможности для экономического и социального развития Бангладеш. Она заявила, что ответственное правительство должно открывать для страны возможности, а не закрывать их. По словам Хасины, Бангладеш утратил эту возможность из-за пропуска саммита.

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