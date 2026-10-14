Експрем’єрка Хасіна назвала пропуск саміту БРІКС шкодою — The Hindu

Колишня прем’єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна заявила, що рішення прем’єр-міністра Таріка Рахмана не брати участі в саміті БРІКС, який приймала Індія, зашкодило національним інтересам країни. За її словами, участь у зустрічі могла відкрити для Бангладеш нові можливості.

Оцінка рішення

В інтерв’ю PTI, про яке повідомляє The Hindu, Хасіна назвала рішення незрілим і заявила, що воно було глибоко прикрим. Вона застерегла, що зовнішня політика, яку визначають особисті реакції або короткострокові політичні розрахунки, за своєю природою є контрпродуктивною.

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Втрачена можливість

На думку експрем’єрки, участь у саміті впливового об’єднання могла створити можливості для економічного та соціального розвитку Бангладеш. Вона заявила, що відповідальний уряд має відкривати для країни можливості, а не закривати їх. За словами Хасіни, Бангладеш утратив цю нагоду через пропуск саміту.

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