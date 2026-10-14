Była premier Bangladeszu Sheikh Hasina oświadczyła, że decyzja premiera Tarique'a Rahmana o nieuczestniczeniu w szczycie BRICS, którego gospodarzem były Indie, zaszkodziła interesom narodowym kraju. Jej zdaniem udział w spotkaniu mógł otworzyć przed Bangladeszem nowe możliwości.

Ocena decyzji

W wywiadzie dla PTI, o którym informuje The Hindu, Hasina nazwała tę decyzję niedojrzałą i stwierdziła, że była ona głęboko godna ubolewania. Ostrzegła, że polityka zagraniczna kształtowana przez osobiste reakcje lub krótkoterminowe kalkulacje polityczne jest z natury kontrproduktywna.

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Utracona szansa

Zdaniem byłej premier udział w szczycie wpływowego ugrupowania mógł stworzyć możliwości dla gospodarczego i społecznego rozwoju Bangladeszu. Oświadczyła, że odpowiedzialny rząd powinien otwierać przed krajem możliwości, a nie je zamykać. Według Hasiny Bangladesz stracił tę szansę przez opuszczenie szczytu.

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