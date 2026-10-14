Kenijska Komisja ds. Wynagrodzeń i Świadczeń (SRC) w dokumentach złożonych do Sądu Najwyższego kraju oświadczyła, że opodatkowana wypłata dla sędziów na zakup samochodów może kosztować podatników 9,8 mld szylingów w okresie czterech lat. Komisja ostrzegła również, że może to wywołać podobne żądania ze strony innych urzędników państwowych i kierowników instytucji publicznych.

Jak podaje Nation Kenya, SRC zwróciła się do Sądu Najwyższego po tym, jak Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję o przywróceniu sędziom wypłaty do 10 mln szylingów na samochód. Każdy sędzia ma prawo do tej opodatkowanej wypłaty raz na cztery lata na zakup prywatnego samochodu. Rozprawę w Sądzie Najwyższym wyznaczono na 14 października.

Stanowisko komisji

SRC twierdzi, że wypłatę wprowadzono z naruszeniem procedury za pośrednictwem okólników szefa służby publicznej z 2011 roku, a następnie zmieniano ją w 2015 i 2018 roku. Zdaniem komisji nastąpiło to z pominięciem jej konstytucyjnych uprawnień, osłabiło dyscyplinę budżetową, zwiększyło nierówność między urzędnikami państwowymi i podniosło wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym.

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Komisja zaznaczyła również, że sędziowie mają już transport służbowy i mogą skorzystać z programu kredytów samochodowych dla urzędników państwowych oprocentowanych na 3% rocznie. SRC oświadczyła, że podczas przeglądów wynagrodzeń sędziów w 2013, 2014, 2017 i 2018 roku Komisja Służby Sądowniczej Kenii nie poinformowała jej o wypłacie opodatkowanego dodatku samochodowego.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego

W marcu skład pięciu sędziów Sądu Apelacyjnego potwierdził ustalenia Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi wypłata jest nabytym świadczeniem związanym z urzędem sędziego. Sąd stwierdził, że podobne uprawnienie istniało przed uchwaleniem Konstytucji z 2010 roku: wcześniej sędziowie korzystali z przywileju bezcłowego zakupu samochodów, który później przekształcono w opodatkowaną wypłatę.

Sąd Apelacyjny uznał, że zniesienie wypłaty byłoby sprzeczne z artykułem 160 ust. 4 Konstytucji, który chroni wynagrodzenia i świadczenia sędziów przed zmniejszeniem na ich niekorzyść. Sędziowie zgodzili się również, że arbitralna zmiana takich wypłat może zagrozić niezależności sądownictwa.

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