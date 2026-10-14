Комісія Кенії оцінила виплати суддям на авто у 9,8 млрд шилінгів — Nation Kenya

Комісія з питань зарплат і винагород Кенії (SRC) у матеріалах, поданих до Верховного суду країни, заявила, що оподатковувана виплата суддям на придбання автомобілів може коштувати платникам податків 9,8 млрд шилінгів за чотирирічний період. Комісія також попередила, що це може спричинити аналогічні вимоги з боку інших державних посадовців і керівників державних установ.

Як повідомляє Nation Kenya, SRC звернулася до Верховного суду після того, як Апеляційний суд підтримав рішення про відновлення для суддів виплати до 10 млн шилінгів на автомобіль. Кожен суддя має право на таку оподатковувану виплату раз на чотири роки для придбання особистого авто. Слухання у Верховному суді призначили на 14 жовтня.

Позиція комісії

SRC стверджує, що виплату запровадили з порушенням процедури через циркуляри керівника державної служби від 2011 року, а згодом переглядали у 2015 і 2018 роках. На думку комісії, це відбулося в обхід її конституційних повноважень, послабило бюджетну дисципліну, збільшило нерівність між державними посадовцями та підвищило видатки на оплату праці в державному секторі.

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Комісія також зазначила, що судді вже мають службовий транспорт і можуть скористатися програмою автокредитування для державних посадовців під 3% річних. SRC заявила, що під час перегляду винагород суддів у 2013, 2014, 2017 і 2018 роках Комісія з питань судової служби Кенії не повідомила її про виплату оподатковуваної автомобільної надбавки.

Рішення Апеляційного суду

У березні колегія з п'яти суддів Апеляційного суду підтвердила висновки Високого суду, за якими виплата є набутою пільгою, пов'язаною з посадою судді. Суд встановив, що аналогічне право існувало до ухвалення Конституції 2010 року: раніше судді користувалися пільгою на безмитне придбання авто, яку згодом перетворили на оподатковувану виплату.

Апеляційний суд дійшов висновку, що скасування виплати суперечило б статті 160(4) Конституції, яка захищає винагороду та пільги суддів від зменшення на їхню шкоду. Судді також погодилися, що довільна зміна таких виплат може поставити під загрозу незалежність судової влади.

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