肯尼亚薪酬委员会（SRC）在提交给该国最高法院的文件中表示，向法官发放用于购买汽车的应税款项，在四年期间可能令纳税人承担98亿先令的成本。该委员会还警告称，这可能引发其他政府官员和公共机构负责人提出类似要求。

据Nation Kenya报道，在上诉法院维持恢复向法官发放最高1000万先令购车款的裁决后，SRC向最高法院提出上诉。每名法官每四年可获得一次这项应税款项，用于购买个人车辆。最高法院的听证会定于10月14日举行。

委员会的立场

SRC称，这项付款是通过2011年公共服务主管的通告、违反程序而设立的，之后又在2015年和2018年进行了修订。该委员会认为，此举绕过了其宪法授权，削弱了预算纪律，加剧了政府官员之间的不平等，并提高了公共部门的工资支出。

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委员会还指出，法官已经配有公务交通工具，并可使用面向政府官员、年利率为3%的汽车贷款计划。SRC表示，在2013年、2014年、2017年和2018年审查法官薪酬期间，肯尼亚司法服务委员会未向其告知应税汽车津贴的发放情况。

上诉法院裁决

3月，上诉法院由五名法官组成的合议庭确认了高等法院的认定，即这笔付款是一项与法官职务相关的既得福利。法院认定，在2010年宪法通过之前，类似权利已经存在：法官此前享有免税购车的福利，之后该福利被转为应税款项。

上诉法院认为，取消这笔付款将违反宪法第160（4）条，该条款保护法官的薪酬和福利不被作出对其不利的削减。法官们还同意，任意改变此类付款可能危及司法独立。

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