Комиссия Кении по вопросам заработной платы и вознаграждений (SRC) в материалах, поданных в Верховный суд страны, заявила, что облагаемая налогом выплата судьям на покупку автомобилей может обойтись налогоплательщикам в 9,8 млрд шиллингов за четырехлетний период. Комиссия также предупредила, что это может вызвать аналогичные требования со стороны других государственных должностных лиц и руководителей государственных учреждений.

Как сообщает Nation Kenya, SRC обратилась в Верховный суд после того, как Апелляционный суд поддержал решение о восстановлении для судей выплаты до 10 млн шиллингов на автомобиль. Каждый судья имеет право на такую облагаемую налогом выплату раз в четыре года для покупки личного автомобиля. Слушание в Верховном суде назначили на 14 октября.

Позиция комиссии

SRC утверждает, что выплату ввели с нарушением процедуры посредством циркуляров руководителя государственной службы от 2011 года, а затем пересматривали в 2015 и 2018 годах. По мнению комиссии, это произошло в обход ее конституционных полномочий, ослабило бюджетную дисциплину, усилило неравенство между государственными должностными лицами и повысило расходы на оплату труда в государственном секторе.

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Комиссия также отметила, что судьи уже имеют служебный транспорт и могут воспользоваться программой автокредитования для государственных должностных лиц под 3% годовых. SRC заявила, что во время пересмотра вознаграждений судей в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах Комиссия по вопросам судебной службы Кении не сообщила ей о выплате облагаемой налогом автомобильной надбавки.

Решение Апелляционного суда

В марте коллегия из пяти судей Апелляционного суда подтвердила выводы Высокого суда, согласно которым выплата является приобретенной льготой, связанной с должностью судьи. Суд установил, что аналогичное право существовало до принятия Конституции 2010 года: ранее судьи пользовались льготой на беспошлинную покупку автомобилей, которую позднее преобразовали в облагаемую налогом выплату.

Апелляционный суд пришел к выводу, что отмена выплаты противоречила бы статье 160(4) Конституции, которая защищает вознаграждение и льготы судей от уменьшения в ущерб им. Судьи также согласились, что произвольное изменение таких выплат может поставить под угрозу независимость судебной власти.

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