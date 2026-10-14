Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и вертолёт из-за воздушных целей у границы с Украиной

Вблизи украинского города Вилково были зафиксированы три воздушные цели, в связи с чем Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и вертолёт. Инцидент произошёл вблизи границы с Украиной.

14 октября вблизи украинского города Вилково, недалеко от румынской границы, были зафиксированы воздушные цели. В ответ Румыния подняла в воздух авиацию. Об этом сообщает Минобороны Румынии.

Национальный центр военного командования сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры по оповещению населения в северной части уезда Тулча. В 06:39 было отправлено сообщение через систему RO-Alert.

В воздух были подняты два самолета F-16 ВВС Румынии и вертолёт IAR-330 SOCAT.

Согласно данным систем радиолокационного наблюдения, эти три воздушные цели не пересекали государственное воздушное пространство.

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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