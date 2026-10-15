Japońska firma Panasonic wycofuje około 640 tys. pralko-suszarek ładowanych od frontu, sprzedanych w Japonii i na Tajwanie, z powodu ryzyka zadymienia i pożaru — informuje The Japan Times.

Które modele podlegają wycofaniu

Kampania obejmuje 18 modeli na rynek japoński, wyprodukowanych w latach 2021–2024, a także trzy modele na rynek tajwański, wyprodukowane w latach 2022–2025. Panasonic poinformował, że bezpłatnie przeprowadzi przegląd i naprawę urządzeń, a także wymieni części w objętych problemem modelach.

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Przyczyna usterki

Według firmy wada modułu automatycznego dozownika detergentów może powodować wyciek środka piorącego i płynu do płukania tkanin. Mogą one dostać się do wewnętrznego okablowania, a zwarcie w takich warunkach może doprowadzić do zadymienia lub pożaru.

Zgłoszenia incydentów

Panasonic otrzymał zgłoszenia dotyczące sześciu przypadków zadymienia i pożarów w Japonii oraz jednego takiego przypadku na Tajwanie. Nie zgłoszono żadnych obrażeń. Firma zaapelowała do właścicieli urządzeń z listy, aby nie korzystali z funkcji automatycznego dozowania i zgłosili się po wymianę części.

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