Panasonic відкликає 640 тисяч прально-сушильних машин через ризик пожежі — The Japan Times

Японська компанія Panasonic відкликає близько 640 тисяч прально-сушильних машин із фронтальним завантаженням, проданих у Японії та на Тайвані, через ризик задимлення і пожежі. Про це повідомляє The Japan Times.

Які моделі підлягають відкликанню

Кампанія охоплює 18 моделей для японського ринку, вироблених у 2021–2024 роках, а також три моделі для тайванського ринку, виготовлені у 2022–2025 роках. Panasonic заявила, що безкоштовно проведе огляд і ремонт техніки, а також замінить деталі в уражених моделях.

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Причина несправності

За даними компанії, дефект вузла автоматичного дозатора мийних засобів може спричинити витік прального засобу та кондиціонера для білизни. Вони можуть потрапити на внутрішню проводку, а коротке замикання за таких умов здатне призвести до задимлення або пожежі.

Повідомлення про інциденти

Panasonic отримала повідомлення про шість випадків задимлення та пожеж у Японії й один такий випадок на Тайвані. Про травмованих не повідомляли. Компанія закликала власників техніки з переліку не користуватися функцією автоматичного дозування та подати заявку на заміну деталей.

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