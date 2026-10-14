Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii wnioskowało o 1,83 mld jenów, czyli 11,6 mln dolarów, w budżecie na rok fiskalny 2027 na promowanie za granicą japońskiej mangi, anime, muzyki i filmów. Środki mają również zostać przeznaczone na szkolenie specjalistów języka japońskiego w innych krajach, informuje The Japan Times.

Programy kulturalne w krajach Globalnego Południa

Japoński rząd zamierza aktywniej wykorzystywać popularne dzieła popkultury do wzmacniania swojej „miękkiej siły” i pozyskiwania zwolenników Japonii w rozwijających się krajach Globalnego Południa. Tokio liczy na zwiększenie swoich wpływów w szerszej społeczności międzynarodowej.

Wymiana kulturalna odbywa się już za pośrednictwem koncertów. W styczniu powiązana z rządem Japan Foundation zorganizowała koncert piosenek anime w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Japoński zespół rockowy Flow wykonał utwory będące motywami otwierającymi serial „Naruto” przed publicznością liczącą około 600 osób. Kolejne około 2 tys. osób zgromadziło się w pobliżu miejsca koncertu.

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Koncerty i szkolenie tłumaczy

W roku fiskalnym 2027 Japonia rozważa organizację podobnych koncertów w Ameryce Południowej i innych regionach, gdzie kraj jest jeszcze mniej znany. MSZ chce także wspierać szkolenie tłumaczy języka japońskiego, aby zagraniczna publiczność mogła lepiej rozumieć kulturowe podłoże Japonii.

Dla takich specjalistów planowane jest stworzenie możliwości spotkań z przedstawicielami japońskich wydawnictw oraz opracowywania aplikacji do nauki mówionego języka japońskiego z postaciami mangi. Wśród popularnych na świecie japońskich dzieł, na które liczy Tokio, wymieniono „One Piece” i „Jujutsu Kaisen”.

Japoński rząd zaliczył treści do 17 priorytetowych kierunków inwestycji w ramach strategii wzrostu gospodarczego. Według wysokiego rangą urzędnika MSZ umożliwia to resortowi rozszerzenie działań dyplomatycznych skoncentrowanych na treściach.

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