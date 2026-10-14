日本外务省为2027财年申请了18.3亿日元，即1160万美元的预算，用于在海外推广日本漫画、动漫、音乐和电影。这些资金还计划用于在其他国家培养日语专业人才，《日本时报》报道。

全球南方国家的文化项目

日本政府打算更积极地利用受欢迎的流行文化作品来增强其“软实力”，并在发展中的全球南方国家吸引日本的支持者。东京希望在更广泛的国际社会中扩大自身影响力。

文化交流活动已通过音乐会开展。今年1月，与政府有关联的日本国际交流基金会在科特迪瓦阿比让举办了一场动漫歌曲音乐会。日本摇滚乐队Flow在约600名观众面前演唱了作为《火影忍者》系列片头曲的歌曲。另有约2000人聚集在音乐会场地附近。

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音乐会与翻译人员培训

在2027财年，日本正考虑在南美洲及其他该国目前知名度较低的地区举办类似音乐会。外务省还希望支持日语翻译人员的培训，以便外国受众能更好地理解日本的文化背景。

对于这类专业人员，计划创造与日本出版社代表会面的机会，并开发使用漫画角色学习日语口语的应用程序。东京寄予期望的、在全球广受欢迎的日本作品包括《海贼王》和《咒术回战》。

日本政府已将内容产业纳入其经济增长战略中的17个优先投资领域。一名外务省高级官员表示，这使该部门能够扩大以内容为重点的外交活动。

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