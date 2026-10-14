Министерство иностранных дел Японии запросило 1,83 млрд иен, или $11,6 млн, в бюджете на 2027 финансовый год для продвижения за рубежом японских манги, аниме, музыки и кино. Средства также планируют направить на подготовку специалистов по японскому языку в других странах, сообщает The Japan Times.

Культурные программы в странах Глобального Юга

Японское правительство намерено активнее использовать популярные произведения поп-культуры для укрепления «мягкой силы» и привлечения сторонников Японии в развивающихся странах Глобального Юга. В Токио рассчитывают усилить свое влияние в более широком международном сообществе.

Культурные обмены уже проводят через концерты. В январе аффилированный с правительством Japan Foundation организовал концерт аниме-песен в Абиджане, Кот-д’Ивуар. Японская рок-группа Flow исполнила композиции, которые были вступительными темами сериала «Наруто», перед аудиторией примерно из 600 человек. Еще около 2 тыс. человек собрались возле концертной площадки.

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Концерты и подготовка переводчиков

В 2027 финансовом году Япония рассматривает проведение подобных концертов в Южной Америке и других регионах, где страна пока менее известна. В МИД также хотят поддерживать подготовку переводчиков японского языка, чтобы зарубежная аудитория могла лучше понимать культурную основу Японии.

Для таких специалистов планируют создать возможности встречаться с представителями японских издательств и разрабатывать приложения для изучения разговорного японского языка с персонажами манги. Среди популярных в мире японских произведений, на которые рассчитывает Токио, названы «One Piece» и «Jujutsu Kaisen».

Правительство Японии включило контент в число 17 приоритетных направлений инвестиций в рамках стратегии экономического роста. По словам высокопоставленного чиновника МИД, это позволяет ведомству расширить дипломатическую деятельность, сосредоточенную на контенте.

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