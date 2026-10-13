W Argentynie inflacja we wrześniu wyniosła 1,9% po 1,7% w sierpniu, a wskaźnik roczny osiągnął 33,4%. Od początku roku ceny konsumpcyjne wzrosły o 23,6%, podaje Buenos Aires Times, powołując się na dane krajowego urzędu statystycznego INDEC.

Dynamika cen

Wrześniowy wskaźnik był o 0,2 punktu procentowego wyższy niż w sierpniu. Ogólnie inflacja w kraju spowalniała od kwietnia, jednak w lipcu miesięczne tempo wzrosło do 2,1%. Rząd prezydenta Javiera Mileia dąży do utrzymania miesięcznej inflacji poniżej 2%.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen regulowanych i sezonowych, spadła we wrześniu do 1,7% z 1,8% miesiąc wcześniej. Badanie oczekiwań rynkowych Banku Centralnego prognozowało inflację na poziomie 1,9% we wrześniu i 30,3% w ujęciu rocznym na koniec 2026 roku.

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Najdroższe kategorie

Spośród 12 kategorii monitorowanych przez INDEC w pięciu wzrost cen przekroczył ogólny indeks. Najbardziej podrożały mieszkania, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa — o 3,1%. Ceny edukacji wzrosły o 3%, usług łączności o 2,5%, a opieki zdrowotnej o 2,4%.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 2% i stały się największym czynnikiem wzrostu cen w większości regionów. W Wielkim Buenos Aires największy wpływ na indeks miały koszty mieszkań i usług komunalnych. Najmniejszy wzrost odnotowano w kategorii restauracji i hoteli — 1,1%.

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