В греческом городе Лариса родители кипрского студента Киприаноса Папаиоанну, погибшего в железнодорожной катастрофе возле Темпи в 2023 году, дали показания по делу о трагедии. Они попросили суд установить, какой груз перевозил товарный поезд, столкнувшийся с пассажирским составом, сообщает Cyprus Mail.

Показания родителей

Мать погибшего Джорджия Папаиоанну рассказала суду, что её 23-летний сын, студент юридического факультета Университета Аристотеля в Салониках, должен был жениться в том августе. По её словам, тело сына передали ей без должного уважения, и она сама одевала его для похорон вместо свадьбы.

Отец студента, священник Христодулос Папаиоанну, заявил, что сын выбрал поезд вместо самолёта, чтобы сэкономить деньги на свадьбу. Он также рассказал, что увидел на теле ожоги и почувствовал химический запах, который не исчезал после неоднократного мытья вином.

Спор о причине пожара

Катастрофа произошла 28 февраля 2023 года в центральной Греции: пассажирский поезд со студентами столкнулся с товарным поездом возле Темпи. Погибли около 57 человек, среди них двое граждан Кипра — Папаиоанну и 24-летняя Анастасия Адамиду из Пафоса.

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Судебный процесс, начавшийся 23 марта в Апелляционном суде Ларисы, охватывает 36 обвиняемых. Ожидается, что рассмотрение продлится до трёх лет, а показания должны дать более 350 человек.

Вопрос о грузе товарного поезда остаётся спорным. Сначала греческие чиновники возлагали ответственность за аварию на человеческую ошибку и заявляли, что пожар подпитывался силиконовым охлаждающим маслом. В 2025 году национальный орган по расследованию аварий пришёл к выводу, что официально заявленный груз не мог объяснить появление огненного шара.

Назначенный судом эксперт позднее заявил, что силиконовое масло может разлагаться с образованием горючих газов, и не обнаружил доказательств наличия другого груза. В то же время технический советник семей погибших, ссылаясь на данные государственной лаборатории, утверждал о наличии в поезде углеводородов, в частности бензола и ксилола. Компания Hellenic Train отрицала, что перевозила такие вещества. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в 2025 году признал, что присутствие подозрительного груза могло быть возможным.

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