W greckim mieście Larisa rodzice cypryjskiego studenta Kyprianosa Papaioannou, który zginął w katastrofie kolejowej w pobliżu Tempi w 2023 roku, złożyli zeznania w sprawie tragedii. Poprosili sąd o ustalenie, jaki ładunek przewoził pociąg towarowy, który zderzył się ze składem pasażerskim, informuje Cyprus Mail.

Zeznania rodziców

Matka zmarłego, Georgia Papaioannou, powiedziała sądowi, że jej 23-letni syn, student prawa na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, miał wziąć ślub w sierpniu tego roku. Według niej ciało syna przekazano jej bez należytego szacunku, a ona sama ubierała go do pochówku zamiast do ślubu.

Ojciec studenta, ksiądz Christodoulos Papaioannou, oświadczył, że syn wybrał pociąg zamiast samolotu, aby zaoszczędzić pieniądze na wesele. Powiedział też, że zobaczył na ciele oparzenia i wyczuł chemiczny zapach, który nie znikał po wielokrotnym myciu winem.

Spór o przyczynę pożaru

Katastrofa wydarzyła się 28 lutego 2023 roku w środkowej Grecji, gdy pociąg pasażerski ze studentami zderzył się z pociągiem towarowym w pobliżu Tempi. Zginęło około 57 osób, w tym dwoje obywateli Cypru — Papaioannou oraz 24-letnia Anastasia Adamidou z Pafos.

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Proces, który rozpoczął się 23 marca w Sądzie Apelacyjnym w Larisie, obejmuje 36 oskarżonych. Oczekuje się, że postępowanie potrwa do trzech lat, a zeznania ma złożyć ponad 350 osób.

Kwestia ładunku pociągu towarowego pozostaje sporna. Początkowo greccy urzędnicy przypisywali odpowiedzialność za wypadek błędowi ludzkiemu i twierdzili, że pożar był podsycany silikonowym olejem chłodzącym. W 2025 roku krajowy organ badający wypadki doszedł do wniosku, że oficjalnie zadeklarowany ładunek nie mógł wyjaśnić pojawienia się kuli ognia.

Powołany przez sąd ekspert stwierdził później, że olej silikonowy może rozkładać się z wytworzeniem palnych gazów, i nie znalazł dowodów na istnienie innego ładunku. Jednocześnie doradca techniczny rodzin ofiar, powołując się na dane z państwowego laboratorium, twierdził, że w pociągu znajdowały się węglowodory, w tym benzen i ksylen. Spółka Hellenic Train zaprzeczyła, że przewoziła takie substancje. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis przyznał w 2025 roku, że obecność podejrzanego ładunku mogła być możliwa.

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