在希腊拉里萨市，塞浦路斯学生基普里亚诺斯·帕帕伊奥安努的父母就这起悲剧案件作证。帕帕伊奥安努在2023年坦皮附近的铁路事故中遇难。他们请求法院查明与客运列车相撞的货运列车运载了什么货物，Cyprus Mail报道。

父母的证词

遇难者的母亲乔治娅·帕帕伊奥安努向法院表示，她23岁的儿子是塞萨洛尼基亚里士多德大学法学院学生，原定于那年8月结婚。她说，儿子的遗体在未得到应有尊重的情况下被交给她，她亲自为儿子穿上了下葬的衣服，而不是婚礼礼服。

这名学生的父亲、神父赫里斯托杜洛斯·帕帕伊奥安努表示，儿子为了节省婚礼费用，选择乘坐火车而非飞机。他还说，他看到遗体上有烧伤痕迹，并闻到一股化学气味，即使用葡萄酒反复清洗后也没有消失。

关于火灾原因的争议

这起事故发生于2023年2月28日的希腊中部：一列载有学生的客运列车在坦皮附近与一列货运列车相撞。约57人死亡，其中包括两名塞浦路斯公民——帕帕伊奥安努和来自帕福斯的24岁阿纳斯塔西娅·阿达米杜。

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审判于3月23日在拉里萨上诉法院开始，涉及36名被告。预计审理将持续长达三年，超过350人将提供证词。

货运列车所载货物的问题仍存争议。起初，希腊官员将事故归咎于人为失误，并称火灾由硅基冷却油助燃。2025年，国家事故调查机构得出结论，官方申报的货物无法解释火球的出现。

法院指定的专家后来表示，硅油可能分解并产生易燃气体，且没有发现其他货物的证据。与此同时，遇难者家属的技术顾问援引国家实验室数据称，列车上存在碳氢化合物，包括苯和二甲苯。Hellenic Train公司否认运输过此类物质。希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯于2025年承认，存在可疑货物的可能性或许存在。

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