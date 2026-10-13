У Малайзії лоукостер Firefly продовжив включно із середою скасування рейсів між Куала-Лумпуром і Сінгапуром через смог від пожеж в Індонезії. Як повідомляє Al Jazeera, перевізник назвав це превентивним заходом безпеки через погодні умови та задимлення.

Скасування стосується рейсів між аеропортом Султан Абдул Азіз Шах поблизу Куала-Лумпура та сінгапурським аеропортом Селетар. Firefly уперше оголосила про припинення польотів 10 жовтня, пояснивши рішення низькою видимістю через смог.

Пасажирів, яких торкнулися зміни, переброньовують на рейси Malaysia Airlines між Міжнародним аеропортом Куала-Лумпура та аеропортом Чангі в Сінгапурі — за наявності вільних місць.

Забруднення повітря у регіоні

За даними швейцарської компанії з моніторингу якості повітря IQAir, у вівторок Сінгапур і Куала-Лумпур посіли перші два місця у світі за рівнем забруднення повітря. Індекс якості повітря в Сінгапурі становив 199, у Куала-Лумпурі — 183. Показники понад 150 загалом вважають шкідливими для здоров’я, а понад 300 класифікують як небезпечні.

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Пожежі, що переважно охопили індонезійські острови Суматра та Борнео, є найінтенсивнішими в країні за 11 років. Їх посиленню сприяв Ель-Ніньйо — погодний феномен, який, як очікується, буде одним із найсильніших за чотири десятиліття.

Заходи влади Малайзії та Сінгапуру

У Сінгапурі влада відновила субсидовану медичну допомогу у випадках захворювань, пов’язаних зі смогом. Востаннє такий захід запроваджували у 2015 році, коли дим від індонезійських пожеж тримався над регіоном тижнями.

У Малайзії школи у більшості штатів відновили роботу після незначного поліпшення якості повітря. Водночас у трьох штатах, одній федеральній території та кількох районах вони залишаються зачиненими.

Міністр закордонних справ Малайзії Мохамад Хасан заявив, що порушить питання посилення регіональних механізмів на зустрічі глав МЗС АСЕАН наступного місяця. За його словами, Індонезія залучила близько 60 тисяч людей до боротьби з пожежами, але густий дим зупинив польоти 34 повітряних суден, зокрема літаків і гелікоптерів.

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