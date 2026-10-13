В Малайзии лоукостер Firefly продлил до среды включительно отмену рейсов между Куала-Лумпуром и Сингапуром из-за смога от пожаров в Индонезии. Как сообщает Al Jazeera, перевозчик назвал это превентивной мерой безопасности из-за погодных условий и задымления.

Отмена касается рейсов между аэропортом Султан Абдул Азиз Шах недалеко от Куала-Лумпура и сингапурским аэропортом Селетар. Firefly впервые объявила о приостановке полетов 10 октября, объяснив решение низкой видимостью из-за смога.

Пассажиров, которых затронули изменения, перебронируют на рейсы Malaysia Airlines между Международным аэропортом Куала-Лумпура и аэропортом Чанги в Сингапуре — при наличии свободных мест.

Загрязнение воздуха в регионе

По данным швейцарской компании по мониторингу качества воздуха IQAir, во вторник Сингапур и Куала-Лумпур заняли первые два места в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха в Сингапуре составил 199, в Куала-Лумпуре — 183. Показатели выше 150 в целом считаются вредными для здоровья, а выше 300 классифицируются как опасные.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Пожары, которые преимущественно охватили индонезийские острова Суматра и Борнео, являются самыми интенсивными в стране за 11 лет. Их усилению способствовал Эль-Ниньо — погодный феномен, который, как ожидается, станет одним из самых сильных за четыре десятилетия.

Меры властей Малайзии и Сингапура

В Сингапуре власти восстановили субсидируемую медицинскую помощь в случаях заболеваний, связанных со смогом. Последний раз такую меру вводили в 2015 году, когда дым от индонезийских пожаров держался над регионом неделями.

В Малайзии школы в большинстве штатов возобновили работу после незначительного улучшения качества воздуха. В то же время в трех штатах, одной федеральной территории и нескольких районах они остаются закрытыми.

Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан заявил, что поднимет вопрос усиления региональных механизмов на встрече глав МИД АСЕАН в следующем месяце. По его словам, Индонезия привлекла около 60 тысяч человек к борьбе с пожарами, однако густой дым остановил полеты 34 воздушных судов, включая самолеты и вертолеты.

Читай нас в