在马来西亚，低成本航空公司Firefly因印度尼西亚火灾引发的烟霾，将吉隆坡与新加坡之间航班的取消延长至周三（含周三）。据半岛电视台报道，该航空公司称，这是因天气条件和烟霾而采取的预防性安全措施。

取消航班涉及吉隆坡附近的苏丹阿卜杜勒·阿齐兹·沙阿机场与新加坡实里达机场之间的航线。Firefly于10月10日首次宣布暂停航班，称原因是烟霾导致能见度较低。

受变更影响的乘客将被改签至马来西亚航空在吉隆坡国际机场和新加坡樟宜机场之间运营的航班，前提是有空余座位。

该地区的空气污染

据瑞士空气质量监测公司IQAir的数据，周二，新加坡和吉隆坡的空气污染水平位居全球前两位。新加坡的空气质量指数为199，吉隆坡为183。指数超过150通常被认为有害健康，超过300则被归类为危险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

主要席卷印度尼西亚苏门答腊岛和婆罗洲的火灾，是该国11年来最严重的火灾。厄尔尼诺现象助长了火势；这一气象现象预计将是40年来最强之一。

马来西亚和新加坡当局的措施

在新加坡，当局恢复了针对烟霾相关疾病的补贴医疗服务。上一次实施这项措施是在2015年，当时印度尼西亚火灾产生的烟雾在该地区持续了数周。

在马来西亚，在空气质量略有改善后，大多数州的学校已恢复上课。不过，在三个州、一个联邦直辖区和数个地区，学校仍然关闭。

马来西亚外交部长莫哈末哈山表示，他将在下个月举行的东盟外长会议上提出加强区域机制的问题。他说，印度尼西亚已调动约6万人参与灭火，但浓烟导致34架航空器停飞，其中包括飞机和直升机。

关注我们在