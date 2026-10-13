W Malezji tani przewoźnik Firefly przedłużył do środy włącznie odwołanie lotów między Kuala Lumpur a Singapurem z powodu smogu wywołanego pożarami w Indonezji. Jak informuje Al Jazeera, przewoźnik określił to jako zapobiegawczy środek bezpieczeństwa ze względu na warunki pogodowe i zadymienie.

Odwołania dotyczą lotów między lotniskiem Sultan Abdul Aziz Shah niedaleko Kuala Lumpur a singapurskim lotniskiem Seletar. Firefly po raz pierwszy ogłosił zawieszenie lotów 10 października, uzasadniając decyzję ograniczoną widocznością z powodu smogu.

Pasażerowie dotknięci zmianami są przekierowywani na loty Malaysia Airlines między Międzynarodowym Portem Lotniczym Kuala Lumpur a lotniskiem Changi w Singapurze, w zależności od dostępności miejsc.

Zanieczyszczenie powietrza w regionie

Według szwajcarskiej firmy monitorującej jakość powietrza IQAir, we wtorek Singapur i Kuala Lumpur zajęły pierwsze dwa miejsca na świecie pod względem poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wskaźnik jakości powietrza w Singapurze wyniósł 199, a w Kuala Lumpur — 183. Wartości powyżej 150 są powszechnie uznawane za szkodliwe dla zdrowia, a powyżej 300 klasyfikowane są jako niebezpieczne.

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Pożary, które objęły głównie indonezyjskie wyspy Sumatrę i Borneo, są najintensywniejsze w kraju od 11 lat. Do ich nasilenia przyczyniło się El Niño — zjawisko pogodowe, które ma być jednym z najsilniejszych od czterech dekad.

Działania władz Malezji i Singapuru

W Singapurze władze przywróciły subsydiowaną opiekę medyczną w przypadkach chorób związanych ze smogiem. Ostatnio środek ten wprowadzono w 2015 roku, gdy dym z indonezyjskich pożarów utrzymywał się nad regionem przez tygodnie.

W Malezji szkoły w większości stanów wznowiły działalność po niewielkiej poprawie jakości powietrza. Nadal pozostają jednak zamknięte w trzech stanach, jednym terytorium federalnym i kilku okręgach.

Minister spraw zagranicznych Malezji Mohamad Hasan oświadczył, że poruszy kwestię wzmocnienia mechanizmów regionalnych na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ASEAN w przyszłym miesiącu. Według niego Indonezja zaangażowała około 60 tysięcy osób do walki z pożarami, jednak gęsty dym uziemił 34 statki powietrzne, w tym samoloty i śmigłowce.

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