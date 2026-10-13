We Francji Zgromadzenie Narodowe ma rozpocząć rozpatrywanie części dochodowej rządowego projektu budżetu państwa na 2027 rok. Na otwarciu obrad Partia Socjalistyczna planuje złożyć wniosek o natychmiastowe odrzucenie dokumentu, podaje Anadolu Agency.

Poparcie opozycji

Według BFMTV projekt, który będzie ostatnim rocznym budżetem za prezydentury Emmanuela Macrona, ma niepewne perspektywy przyjęcia. Rząd nie ma większości parlamentarnej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.

Socjaliści w ubiegłym roku zgodzili się umożliwić przyjęcie budżetu. Tym razem partia Francja Nieujarzmiona, a także poszczególni deputowani z komunistycznej i zamorskiej grupy parlamentarnej zamierzają poprzeć jej wniosek. Zieloni mieli omówić swoje stanowisko we wtorek rano.

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Spory podatkowe

Według BFMTV decydujące może okazać się stanowisko skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Poparcie tej partii prawdopodobnie zapewni przyjęcie wniosku, po czym projekt zostanie przekazany do Senatu bez merytorycznego rozpatrzenia w Zgromadzeniu Narodowym.

Minister ds. rachunków publicznych David Amiel w wywiadzie dla France 2 nazwał inicjatywę „wnioskiem o bojkot”. Oświadczył, że z powodu gwałtownego wzrostu stóp procentowych parlament musi przeprowadzić debatę nad budżetem.

Rozpatrywanie odbywa się w tle studenckich protestów w całym kraju, obaw o siłę nabywczą oraz pogarszającego się stanu finansów publicznych. Lewicowi deputowani podczas rozpatrywania dokumentu w komisji w ubiegłym tygodniu krytykowali go jako zbyt korzystny dla zamożnych obywateli. Amiel oświadczył również, że od początku roku wpływy podatkowe z paliw zmniejszyły się o 357 mln euro z powodu niższych wpływów z akcyzy i podatku od wartości dodanej.

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