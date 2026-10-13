法国国民议会将开始审议政府2027年国家预算草案的收入部分。会议开幕时，社会党计划提交一项动议，要求立即否决该文件，阿纳多卢通讯社报道。

反对派支持

据BFMTV报道，这份将成为埃马纽埃尔·马克龙总统任期内最后一份年度预算的草案，其通过前景尚不明朗。政府在明年总统选举前不拥有议会多数席位。

社会党去年同意让预算获得通过。这一次，“不屈法国”党以及来自共产党和海外议会团体的个别议员打算支持其动议。绿党原定于周二上午讨论其立场。

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税收争议

据BFMTV消息，极右翼“国民联盟”的立场可能成为决定性因素。该党的支持可能确保该动议获得通过，随后草案将被提交至参议院，而不在国民议会进行实质性审议。

公共账目部长达维德·阿米埃尔在接受France 2采访时称这项倡议为“抵制动议”。他表示，由于利率迅速上升，议会必须就预算进行辩论。

审议正在全国学生抗议、对购买力的担忧以及公共财政状况恶化的背景下进行。左翼议员上周在委员会审议该文件时批评其对富裕公民过于有利。阿米埃尔还表示，自年初以来，由于消费税和增值税收入减少，燃油税收收入已减少3.57亿欧元。

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