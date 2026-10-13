Соціалісти Франції внесуть клопотання про відхилення бюджету — Anadolu Agency

У Франції Національні збори мають розпочати розгляд дохідної частини урядового проєкту державного бюджету на 2027 рік. На відкритті засідань Соціалістична партія планує внести клопотання про негайне відхилення документа, повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка опозиції

За даними BFMTV, проєкт, який стане останнім річним бюджетом за президентства Емманюеля Макрона, має невизначені перспективи проходження. Уряд не має парламентської більшості напередодні президентських виборів наступного року.

Соціалісти торік погодилися дозволити ухвалення бюджету. Цього разу партія «Нескорена Франція», а також окремі депутати Комуністичної та заморської парламентської групи мають намір підтримати її клопотання. «Зелені» мали обговорити свою позицію вранці у вівторок.

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Суперечки щодо податків

За інформацією BFMTV, вирішальною може стати позиція ультраправого «Національного об’єднання». Підтримка партії, ймовірно, забезпечить ухвалення клопотання, після чого проєкт передадуть до Сенату без змістовного розгляду в Національних зборах.

Міністр державних рахунків Давід Ам’єль в інтерв’ю France 2 назвав ініціативу «клопотанням про бойкот». Він заявив, що через стрімке зростання відсоткових ставок парламент має провести дебати щодо бюджету.

Розгляд відбувається на тлі студентських протестів по всій країні, занепокоєння щодо купівельної спроможності та погіршення стану державних фінансів. Ліві депутати під час розгляду документа в комітеті минулого тижня критикували його як надто сприятливий для заможних громадян. Ам’єль також заявив, що від початку року податкові надходження від пального зменшилися на 357 млн євро через нижчі надходження від акцизів і податку на додану вартість.

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