Во Франции Национальное собрание должно начать рассмотрение доходной части правительственного проекта государственного бюджета на 2027 год. На открытии заседаний Социалистическая партия планирует внести ходатайство о немедленном отклонении документа, сообщает Anadolu Agency.

Поддержка оппозиции

По данным BFMTV, проект, который станет последним ежегодным бюджетом при президентстве Эмманюэля Макрона, имеет неопределенные перспективы принятия. У правительства нет парламентского большинства в преддверии президентских выборов в следующем году.

Социалисты в прошлом году согласились позволить принять бюджет. На этот раз партия «Непокоренная Франция», а также отдельные депутаты от Коммунистической и заморской парламентской группы намерены поддержать ее ходатайство. «Зеленые» должны были обсудить свою позицию утром во вторник.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры о налогах

По информации BFMTV, решающей может стать позиция ультраправого «Национального объединения». Поддержка партии, вероятно, обеспечит принятие ходатайства, после чего проект передадут в Сенат без содержательного рассмотрения в Национальном собрании.

Министр государственных счетов Давид Амьель в интервью France 2 назвал инициативу «ходатайством о бойкоте». Он заявил, что из-за стремительного роста процентных ставок парламент должен провести дебаты по бюджету.

Рассмотрение проходит на фоне студенческих протестов по всей стране, обеспокоенности покупательной способностью и ухудшения состояния государственных финансов. Левые депутаты во время рассмотрения документа в комитете на прошлой неделе критиковали его как слишком благоприятный для состоятельных граждан. Амьель также заявил, что с начала года налоговые поступления от топлива сократились на 357 млн евро из-за снижения поступлений от акцизов и налога на добавленную стоимость.

Читай нас в