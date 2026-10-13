Продовольственная помощь из Объединённых Арабских Эмиратов поступила в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах со стороны Египта. Поставка была осуществлена в рамках плана доставить жителям Газы более 10 миллионов порций еды.

Маршрут помощи

Как сообщает The National, грузы перевезли из международного аэропорта Аль-Мактум команде операции Gallant Knight 3, работающей в логистическом центре гуманитарной помощи ОАЭ в египетском городе Эль-Ариш. Команда подготовила, загрузила и доставила запасы к КПП Рафах, откуда их переместили в Газу.

Помощь доставили в рамках инициативы «Гуманитарный мост Ахмеда бин Рашида». Её назвали в честь шейха Ахмеда, брата шейха Мохаммеда бин Рашида, вице-президента и правителя Дубая, который умер 21 сентября. Инициатива была начата в знак признания его щедрости и благотворительной деятельности.

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Масштабы помощи

По данным издания, с начала операции Gallant Knight 3 ОАЭ предоставили Газе гуманитарную помощь на сумму более 4 миллиардов долларов. По оценке источника, это составляет 46% мировой гуманитарной помощи, направленной в анклав с 2023 года.

Помощь включала 130 708 тонн гуманитарных, медицинских и продовольственных грузов, доставленных 796 самолётами, 25 судами и 14 483 грузовиками.

В 2025 году Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives потратила более 2,3 миллиарда дирхамов на программы, охватившие примерно 165 миллионов человек в 122 странах. Организация направила более 625 миллионов дирхамов на гуманитарную помощь и программы оказания помощи.

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