阿联酋向加沙运送援助，计划提供逾1000万份餐食——《国家报》

来自阿拉伯联合酋长国的食品援助经由埃及方向的拉法口岸抵达加沙地带。此次运送是向加沙居民提供超过1000万份餐食计划的一部分。

援助路线

据《国家报》报道，这批物资从阿勒马克图姆国际机场运往“英勇骑士3号”行动团队。该团队在埃及城市阿里什的阿联酋人道主义援助物流中心工作。该团队准备、装载并将物资运至拉法口岸，随后物资从那里被转运至加沙。

援助在“艾哈迈德·本·拉希德人道主义桥梁”倡议框架内运送。该倡议以谢赫·艾哈迈德命名，他是迪拜副总统兼统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德的兄弟，后者于9月21日去世。该倡议旨在表彰他的慷慨和慈善工作。

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援助规模

据该报报道，自“英勇骑士3号”行动开始以来，阿联酋已向加沙提供价值超过40亿美元的人道主义援助。根据消息来源的估计，这占自2023年以来运往该飞地的全球人道主义援助的46%。

援助包括130,708吨人道主义、医疗和食品物资，通过796架飞机、25艘船只和14,483辆卡车运送。

2025年，Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives在惠及122个国家约1.65亿人的项目上花费了超过23亿迪拉姆。该组织向人道主义援助和救济项目拨款超过6.25亿迪拉姆。

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