Pomoc żywnościowa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarła do Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah od strony Egiptu. Dostawę zrealizowano w ramach planu dostarczenia mieszkańcom Gazy ponad 10 milionów posiłków.

Trasa pomocy

Jak informuje The National, ładunki przetransportowano z Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Maktum do zespołu operacji Gallant Knight 3, który pracuje w centrum logistycznym pomocy humanitarnej ZEA w egipskim mieście Al-Arisz. Zespół przygotował, załadował i dostarczył zapasy do przejścia w Rafah, skąd zostały one przekazane do Gazy.

Pomoc dostarczono w ramach inicjatywy „Most Humanitarny Ahmeda bin Rashida”. Nazwano ją na cześć szejka Ahmeda, brata szejka Mohammeda bin Rashida, wiceprezydenta i władcy Dubaju, który zmarł 21 września. Inicjatywę uruchomiono w uznaniu jego hojności i działalności charytatywnej.

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Skala pomocy

Według publikacji, od początku operacji Gallant Knight 3 ZEA przekazały Gazie pomoc humanitarną o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Według szacunku źródła stanowi to 46% światowej pomocy humanitarnej skierowanej do enklawy od 2023 roku.

Pomoc obejmowała 130 708 ton ładunków humanitarnych, medycznych i żywnościowych, dostarczonych przez 796 samolotów, 25 statków i 14 483 ciężarówki.

W 2025 roku Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives wydała ponad 2,3 miliarda dirhamów na programy, którymi objęto około 165 milionów osób w 122 krajach. Organizacja przeznaczyła ponad 625 milionów dirhamów na pomoc humanitarną i programy pomocowe.

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