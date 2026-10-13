В Ливане группировка «Хезболла» будет предоставлять до 14 тыс. долларов финансовой помощи семьям, чье основное жилье было разрушено, серьезно повреждено или признано непригодным для проживания во время войны с Израилем в этом году. О программе сообщил глава Исполнительного совета группировки Али Дамуш, передает Cyprus Mail.

Условия выплат

Семьи в Бейруте и его южных пригородах смогут получить 14 тыс. долларов: 8 тыс. долларов на мебель и 6 тыс. — на аренду жилья. Для семей в других районах Ливана предусмотрено 12 тыс. долларов, из которых 8 тыс. предназначены на мебель, а 4 тыс. — на аренду.

Помощь также будет распространяться на людей, перемещенных из районов, оккупированных Израилем, или прилегающих территорий. Право на выплаты будут иметь только семьи, которые постоянно проживали в пострадавшем жилье и не имеют второго жилья. Летние дома и заброшенные объекты не будут подпадать под программу.

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Оценка ущерба и финансирование

Средства будут выплачиваться четырьмя частями в течение года. Первый платеж составит 3,5 тыс. долларов для жителей Бейрута и южных пригородов и 3 тыс. долларов для других районов страны. Вид помощи и право на нее будут определяться по критериям, учитывающим степень повреждения каждого объекта.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на двух людей, осведомленных о переводе средств, сообщило, что «Хезболла» получила от Ирана 200 млн долларов для помощи перемещенным ливанским семьям. США отрицали, что Тегеран может предоставить такую финансовую поддержку, заявив, что этих средств нет. Иран не комментировал эту информацию, а Дамуш отказался назвать общую сумму, которую группировка выделит на жилищную поддержку.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, израильские атаки унесли жизни более 4 300 человек. Ведомство не разделяет погибших на гражданских лиц и комбатантов.

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