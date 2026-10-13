W Libanie Hezbollah będzie udzielać do 14 tys. dolarów pomocy finansowej rodzinom, których główne miejsca zamieszkania zostały zniszczone, poważnie uszkodzone lub uznane za nienadające się do zamieszkania podczas tegorocznej wojny z Izraelem. O programie poinformował przewodniczący Rady Wykonawczej ugrupowania Ali Damusz, podaje Cyprus Mail.

Warunki wypłat

Rodziny w Bejrucie i jego południowych przedmieściach będą mogły otrzymać 14 tys. dolarów: 8 tys. dolarów na meble i 6 tys. dolarów na wynajem mieszkania. Dla rodzin w innych regionach Libanu przewidziano 12 tys. dolarów, z czego 8 tys. dolarów przeznaczono na meble, a 4 tys. dolarów na wynajem.

Pomoc obejmie także osoby przesiedlone z terenów okupowanych przez Izrael lub przyległych obszarów. Prawo do wypłat będą miały wyłącznie rodziny, które stale mieszkały w poszkodowanym lokalu i nie mają drugiego mieszkania. Domy letniskowe i opuszczone obiekty nie zostaną objęte programem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena szkód i finansowanie

Środki będą wypłacane w czterech ratach w ciągu roku. Pierwsza płatność wyniesie 3,5 tys. dolarów dla mieszkańców Bejrutu i południowych przedmieść oraz 3 tys. dolarów dla pozostałych regionów kraju. Rodzaj pomocy i prawo do niej będą określane według kryteriów uwzględniających stopień uszkodzenia każdego obiektu.

W ubiegłym tygodniu Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione z przekazaniem środków, poinformował, że Hezbollah otrzymał od Iranu 200 mln dolarów na pomoc przesiedlonym libańskim rodzinom. USA zaprzeczyły, że Teheran może zapewnić takie wsparcie finansowe, oświadczając, że tych środków nie ma. Iran nie skomentował tej informacji, a Damusz odmówił podania łącznej kwoty, którą ugrupowanie przeznaczy na wsparcie mieszkaniowe.

Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia izraelskie ataki pochłonęły życie ponad 4 300 osób. Resort nie rozróżnia zabitych cywilów i kombatantów.

Czytaj nas na