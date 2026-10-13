在黎巴嫩，真主党将向主要住所于今年与以色列的战争期间被摧毁、严重损坏或被认定不适宜居住的家庭提供最高1.4万美元的财政援助。该组织执行委员会主席阿里·达穆什宣布了该计划，据《塞浦路斯邮报》报道。

发放条件

贝鲁特及其南部郊区的家庭可获得1.4万美元：8000美元用于购置家具，6000美元用于租房。黎巴嫩其他地区的家庭可获得1.2万美元，其中8000美元用于家具，4000美元用于租房。

援助还将覆盖从以色列占领地区或相邻地区流离失所的人员。只有长期居住在受损住所且没有第二套住房的家庭才有资格获得款项。度假屋和废弃房产不在该计划覆盖范围内。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

损失评估与资金

资金将在一年内分四期支付。首笔付款中，贝鲁特及南部郊区居民将获得3500美元，国内其他地区居民将获得3000美元。援助类型及资格将根据考虑每处房产受损程度的标准确定。

上周，路透社援引两名了解资金转移情况的人士报道称，真主党已从伊朗获得2亿美元，用于帮助流离失所的黎巴嫩家庭。美国否认德黑兰能够提供此类财政支持，称这笔资金并不存在。伊朗未就该信息置评，达穆什则拒绝透露该组织将拨用于住房支持的总额。

根据黎巴嫩卫生部数据，以色列的袭击已造成超过4300人死亡。该部门不区分死亡者中的平民和战斗人员。

关注我们在