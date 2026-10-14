В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink на секретном объекте недалеко от Софии

В Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн Starlink на секретном объекте недалеко от Софии. Об этом заявил сопредседатель партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев, который сообщил о причастности к инциденту двух мужчин в масках. Болгарские службы безопасности пока публично не подтвердили эту информацию.

По утверждению Мирчева, злоумышленники подожгли 11 из 17 антенн SpaceX, предназначенных для связи со спутниками Starlink. Политик задал вопрос о готовности болгарских спецслужб к возможному саботажу и мерах безопасности на объекте.

Он также заявил, что службы получали от партнеров предупреждения о возможных диверсиях на объектах с подобным оборудованием. По словам депутата, в настоящее время ведется расследование, однако публичной информации о нем недостаточно.

Болгарские СМИ предполагают, что инцидент мог произойти в селе Плана, где расположен телепорт «Плана» — наземная станция космической связи, принадлежащая оператору Vivacom. В то же время журналисты Svobodna tochka отмечают, что независимого подтверждения атаки именно на этот объект нет.

На записи с общедоступной веб-камеры станции видно пламя вечером 9 октября 2026 года, вскоре после 22:00. Однако пока не установлено, связано ли это возгорание с возможным поджогом антенн Starlink.

Издание обратилось за комментариями в Столичную дирекцию внутренних дел Болгарии и Государственное агентство национальной безопасности, но на момент публикации не получило ни подтверждения, ни опровержения информации. Министр обороны страны Димитар Стоянов также не стал комментировать инцидент и переадресовал вопрос в МВД.

Источник: Ивайло Мирчев

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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