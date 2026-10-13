В ЮАР в 2025 году 12% домохозяйств сообщили о голоде — это самый высокий показатель с 2010 года. Общий балл продовольственной безопасности страны снизился с 56,5 в 2024 году до 52,6 в 2025-м, свидетельствует South African Food Security Index 2026, сообщает TimesLIVE.

Индекс заказала торговая группа Shoprite Group, а над его подготовкой работала исследовательская команда, в которую вошли экономисты Стелленбосского университета. Доля домохозяйств, сообщавших о голоде, выросла с 11,9% в 2024 году до 12% в 2025-м. В то же время голод испытывали 14,7% населения страны.

Расходы вне продовольственной корзины

Авторы индекса связывают снижение показателя с тем, что продовольственная инфляция опережала общую инфляцию, ухудшив компонент наличия продовольствия. Доступ к продовольствию и разнообразие рациона при этом оставались относительно стабильными.

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В июне продовольственная инфляция замедлилась до 1%, однако в отчете подчеркивается: более низкие цены не гарантируют, что семьи могут приобрести достаточное количество питательных продуктов. К марту жилье и коммунальные услуги составляли 39% вклада в общую инфляцию, тогда как продовольствие — 19%.

Уязвимые сельские семьи

Наиболее уязвимыми, согласно выводам индекса, являются сельские домохозяйства, возглавляемые женщинами. Доля таких семей, живущих ниже черты продовольственной бедности, увеличилась с 38,4% в 2023 году до 41,7% в 2025-м.

В региональном разрезе относительно лучшие результаты в 2025 году показала Лимпопо. В Северо-Капской и Северо-Западной провинциях значения индекса были ниже на фоне роста голода и сокращения разнообразия питания. Данные о покупках в супермаркетах Shoprite также показали, что потребители чаще выбирают меньшие упаковки и более дешевые товары, нередко в ущерб разнообразию рациона.

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