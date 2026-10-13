У ПАР голод у домогосподарствах сягнув максимуму за 15 років — TimesLIVE

У ПАР у 2025 році 12% домогосподарств повідомили про голод — це найвищий показник із 2010 року. Загальний бал продовольчої безпеки країни знизився з 56,5 у 2024 році до 52,6 у 2025-му, свідчить South African Food Security Index 2026, повідомляє TimesLIVE.

Індекс замовила торговельна група Shoprite Group, а над його підготовкою працювала дослідницька команда, до якої увійшли економісти Стелленбоського університету. Частка домогосподарств, що повідомляли про голод, зросла з 11,9% у 2024 році до 12% у 2025-му. Водночас голод відчували 14,7% населення країни.

Витрати поза продовольчим кошиком

Автори індексу пов'язують зниження показника з тим, що продовольча інфляція випереджала загальну інфляцію, погіршивши складову наявності продовольства. Доступ до продовольства та різноманітність раціону при цьому залишалися відносно стабільними.

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У червні продовольча інфляція сповільнилася до 1%, однак у звіті наголошують: нижчі ціни не гарантують, що родини можуть придбати достатню кількість поживних продуктів. До березня житло й комунальні послуги становили 39% внеску в загальну інфляцію, тоді як продовольство — 19%.

Вразливі сільські родини

Найуразливішими, за висновками індексу, є сільські домогосподарства, очолювані жінками. Частка таких родин, які живуть нижче межі продовольчої бідності, збільшилася з 38,4% у 2023 році до 41,7% у 2025-му.

У регіональному вимірі відносно кращі результати у 2025 році мав Лімпопо. У Північній Капській провінції та Північно-Західній провінції значення індексу були нижчими на тлі зростання голоду й скорочення різноманітності харчування. Дані про покупки в супермаркетах Shoprite також показали, що споживачі частіше обирають менші упаковки та дешевші товари, нерідко на шкоду різноманітності раціону.

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