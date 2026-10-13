南非家庭饥饿比例创15年新高——TimesLIVE

2025年，南非有12%的家庭报告称遭受饥饿，这是自2010年以来的最高水平。根据《2026年南非粮食安全指数》，该国总体粮食安全评分从2024年的56.5降至2025年的52.6，TimesLIVE报道。

该指数由零售集团Shoprite Group委托编制，参与编制的研究团队包括斯泰伦博斯大学的经济学家。报告饥饿状况的家庭比例从2024年的11.9%升至2025年的12%。与此同时，该国14.7%的人口经历了饥饿。

食品篮子以外的支出

该指数作者将评分下降归因于食品通胀高于总体通胀，从而恶化了粮食可获得性这一组成部分。与此同时，获得食品的机会和膳食多样性相对保持稳定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

6月，食品通胀放缓至1%，但报告强调，价格下降并不能保证家庭能够购买足够的营养食品。到3月，住房和公用事业在总体通胀中的贡献占39%，而食品占19%。

脆弱的农村家庭

根据该指数的结论，由女性担任户主的农村家庭最为脆弱。这类家庭中生活在食品贫困线以下的比例从2023年的38.4%增至2025年的41.7%。

从地区来看，林波波省在2025年的表现相对较好。北开普省和西北省的指数数值较低，背景是饥饿加剧和饮食多样性下降。Shoprite超市的购物数据还显示，消费者更常选择较小包装和更便宜的商品，往往以牺牲膳食多样性为代价。

关注我们在