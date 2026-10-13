W RPA w 2025 roku 12% gospodarstw domowych zgłosiło głód — to najwyższy wskaźnik od 2010 roku. Ogólny wynik bezpieczeństwa żywnościowego kraju spadł z 56,5 w 2024 roku do 52,6 w 2025 roku, wynika z South African Food Security Index 2026, informuje TimesLIVE.

Indeks został zamówiony przez grupę handlową Shoprite Group, a nad jego przygotowaniem pracował zespół badawczy, w skład którego weszli ekonomiści z Uniwersytetu Stellenbosch. Odsetek gospodarstw domowych zgłaszających głód wzrósł z 11,9% w 2024 roku do 12% w 2025 roku. Jednocześnie głodu doświadczało 14,7% ludności kraju.

Wydatki poza koszykiem żywnościowym

Autorzy indeksu wiążą spadek wskaźnika z tym, że inflacja żywności przewyższała inflację ogólną, pogarszając składową dostępności żywności. Dostęp do żywności i różnorodność diety pozostawały przy tym względnie stabilne.

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W czerwcu inflacja żywnościowa spowolniła do 1%, jednak raport podkreśla, że niższe ceny nie gwarantują, iż rodziny mogą kupić wystarczającą ilość pożywnej żywności. Do marca mieszkania i usługi komunalne stanowiły 39% wkładu w ogólną inflację, podczas gdy żywność — 19%.

Wrażliwe rodziny wiejskie

Według wniosków indeksu najbardziej narażone są wiejskie gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety. Odsetek takich rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa żywnościowego wzrósł z 38,4% w 2023 roku do 41,7% w 2025 roku.

W ujęciu regionalnym stosunkowo lepsze wyniki w 2025 roku odnotowało Limpopo. W prowincjach Przylądkowej Północnej i Północno-Zachodniej wartości indeksu były niższe na tle wzrostu głodu i zmniejszenia różnorodności żywienia. Dane o zakupach w supermarketach Shoprite wykazały również, że konsumenci częściej wybierają mniejsze opakowania i tańsze produkty, często kosztem różnorodności diety.

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