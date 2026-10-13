В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен относительно Европейского союза могут подорвать единство блока. Как сообщает Politico Europe, Филипп выступил с этим заявлением 13 октября на Парижском саммите конкурентоспособности Politico.

Спор о вкладе Франции в бюджет ЕС

Филипп раскритиковал план Ле Пен добиваться одностороннего существенного сокращения вклада Франции в бюджет ЕС. По его мнению, такая инициатива фактически равнозначна желанию покинуть Европейский союз без прямого призыва к выходу из него.

Ранее Ле Пен выступала за проведение во Франции референдума о выходе из ЕС, но отказалась от этого предложения после поражения от Эмманюэля Макрона на президентских выборах 2017 года. Ее партия «Национальное объединение» сейчас заявляет, что стремится изменять ЕС изнутри.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика экономической программы

Филипп также назвал бюджетные планы Ле Пен нереалистичными и заявил, что ее расчеты экономии не имеют достаточного обоснования. Прогрессивный аналитический центр Terra Nova в записке, опубликованной в тот же день, указал на ошибки, противоречия и неточные оценки в бюджетной презентации Ле Пен.

В августе Ле Пен заявляла, что ее план снизить установленный законом пенсионный возраст до 62 лет для большинства работников будет стоить €9 млрд ежегодно. В то же время Institut Montaigne, аналитический центр с фискально консервативными взглядами, оценил стоимость этого предложения в €34,7 млрд в год. На прошлой неделе Ле Пен сообщила, что позже объяснит, каким образом будет финансировать это ключевое обещание.

Филипп подчеркнул необходимость восстановить финансовое доверие к Франции на европейской арене. По данным издания, дефицит бюджета страны по-прежнему превышает 5% валового внутреннего продукта, что выходит за рамки правил ЕС.

Читай нас в