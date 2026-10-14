Возле Киркука на севере Ирака придорожная бомба подорвала автомобиль армейского патруля, в результате чего погибли бригадный генерал и солдат. Еще двое военнослужащих получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление иракских военных сообщает Asharq Al-Awsat.

Патруль искал укрытие ИГИЛ

Взрыв произошел примерно в 80 километрах к югу от Киркука. По данным военных, патруль проводил поисковую операцию в районе укрытия боевиков группировки «Исламское государство» — ИГИЛ, по которому накануне нанесла удар иракская авиация.

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Вторая атака с начала октября

Это вторая атака на иракские силы безопасности в этом районе с начала октября. 5 октября боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на позицию федеральной полиции к юго-западу от Киркука. Тогда нападавшие, вооруженные пулеметами и снайперскими винтовками, убили одного сотрудника федеральной полиции и ранили еще четверых.

Новое нападение произошло через несколько недель после завершения 30 сентября вывода американских сил из Ирака, что означало окончание их военной миссии в стране. Иракские чиновники заявляли, что ИГИЛ сохраняет спящие ячейки, способные осуществлять внезапные атаки, несмотря на операции иракских сил против повстанцев.

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