W pobliżu Kirkuku na północy Iraku bomba przydrożna wysadziła pojazd patrolu wojskowego, zabijając generała brygady i żołnierza. Dwóch kolejnych wojskowych zostało rannych. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie irackiego wojska.

Patrol szukał kryjówki ISIS

Do eksplozji doszło około 80 kilometrów na południe od Kirkuku. Według wojska patrol prowadził operację poszukiwawczą w rejonie kryjówki bojowników ugrupowania Państwo Islamskie — ISIS, którą dzień wcześniej zaatakowało irackie lotnictwo.

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Drugi atak od początku października

To drugi atak na irackie siły bezpieczeństwa w tym rejonie od początku października. 5 października bojownicy ISIS przyznali się do ataku na pozycję policji federalnej na południowy zachód od Kirkuku. Napastnicy, uzbrojeni w karabiny maszynowe i karabiny snajperskie, zabili jednego funkcjonariusza policji federalnej i ranili czterech kolejnych.

Nowy atak nastąpił kilka tygodni po zakończeniu 30 września wycofywania sił amerykańskich z Iraku, co oznaczało koniec ich misji wojskowej w kraju. Iraccy urzędnicy oświadczyli, że ISIS zachowuje uśpione komórki zdolne do przeprowadzania niespodziewanych ataków, mimo operacji irackich sił przeciwko powstańcom.

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